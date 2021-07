La Juventus, come continuiamo a riportare di questi tempi, sta parlando di Merih Demiral con l'Atalanta, intenzionata a prendere il difensore turco nel caso in cui dovesse partire Cristian Romero alla volta della Premier League. Nel frattempo, però, possiamo registrare altri club che si mostrano interessati a Demiral e restano alla finestra sullo sfondo della trattativa tra la Juve e la Dea: in particolare secondo Sky Sport si tratta del, fresco di cessione di Jadon Sancho al Manchester United. La richiesta della Juve si avvicina ai 40 milioni di euro.