Che il terremoto Superlega non distragga la Juventus: inevitabile essere all’ascolto, indispensabile però concentrare le proprie energie sul campo, perché c’è un posto per la prossima Champions League tutto da conquistare, da cui dipendono ancora molte delle dinamiche future. Stasera l’occasione per riprendere la marcia, per ritrovare il feeling con la vittoria dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Pirlo affronterà il Parma, contro cui sarà assente Merih Demiral. Il difensore turco, infatti, non è apparso nella lista dei convocati a causa di un affaticamento muscolare.