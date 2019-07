di Andrea Menon

Merih Demiral, l'ultima scoperta della Juventus. Chi lo segue e lo ha seguito negli ultimi mesi non è rimasto poi così sorpreso, ma chi invece lo ha apprezzato solo dal momento del suo arrivo a Torino non può che essere sbigottito dal rendimento e dall'impatto del classe 1998. Sì, perché il ragazzo ha solo 21 anni. Forte, determinato, con qualità e intelligenza calcistica, il difensore turco ha già impressionato il mondo bianconero.



CEDUTO, MAI - Ha il volto del difensore navigato, l'atletismo del giovane in esplosione e la volontà di chi ha capito che il suo percorso può essere un'ascesa continua. Nulla di casuale. Il difensore turco nei 45' contro l'Inter ha dimostrato tutto questo, e anche qualcosa in più. I sei mesi di ambientamento al Sassuolo sono serviti per imparare a conoscere il campionato italiano senza perdere le proprie qualità, per poi mettere tutto in mostra alla prima grande occasione con la Juve. Sono bastati, infatti, appena 45' contro l'Inter per capirne l'importanza e il futuro: la chiusura su Perisic, le coperture e la grinta. Demiral non può essere ceduto. E non deve, per la Juve sarebbe un errore imperdonabile.