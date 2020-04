Con il campionato fermo a causa del Coronavirus, i social sono diventati un vero e proprio canale di comunicazione per i calciatori. I giocatori possono così comunicare le proprie idee e propri pensieri sull'attualità. Ecco che così ha fatto anche il difensore della Juventus Merihche lanciato un bellissimo messaggio su in Instagram: "Grazie a tutti quelli che lottano per la nostra salute​".