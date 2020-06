Nessuno è intoccabile. Mettiamola così, per chiarire sin dall'inizio come e verso cosa ci si sta per incamminare. Per la Juve, anche la tentazione di cedere Merih Demiral è forte: in tempo di crisi, come racconta Calciomercato.com, le idee sembrano tutte valide. Anche quelle che ai tifosi proprio non piacciono.



GIA' SUCCESSO - A gennaio, la stessa e identica idea era balenata nella mente di Fabio Paratici: troppo succoso quell'assegno da 40 milioni da parte del Leicester City. A questa, si era aggiunta a una proposta simile fatta dall’Arsenal. Ad agosto 2019, invece, erano stati Milan e Atletico Madrid a provare a strappare l’ex Alanyaspor. E le prossime? Nelle intenzioni bianconere, resistere su Demiral è cerchiato in rosso. Cioè, l'obiettivo è quello. Il nazionale turco è considerato un giocatore intorno al quale costruire la difesa degli anni a venire, insieme ovviamente a Matthijs de Ligt.



FARE I CONTI - Intanto, Merih da mesi si divide tra J Medical e Continassa. Per lui aperti anche in tempi di quarantena frzata. Da ormai un paio di settimane, Demiral ha ripreso a correre e ora sogna di tornare in campo per qualche scampolo di partita già nella parte finale di quesa stagione, a fine luglio. Non sarà in Champions causa lista, ma non ha dubbi sul suo futuro: vuole restare a Torino, dove si trova divinamente. Paratici avvisato.