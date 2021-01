Nella serata, quasi nottata, di ieri dopo il match vinto a San Siro contro il Milan, quasi tutti i giocatori della Juventus si sono affrettati a celebrare su Instagram il risultato. Come sempre capita, non tutti l'hanno fatto. E come a volte capita, c'è chi lo fa il giorno dopo: oggi pomeriggio Merih Demiral, che nelle stories aveva pubblicato il suo scatto in spogliatoio con l'amico e connazionale Hakan Calhanoglu, ha fatto un post con tre foto che lo ritraggono ieri in momenti diversi della partita.