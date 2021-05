La vetrina dell'Europeo. E poi decidere, senza alcun rimpianto o rimorso. Merih Demiral è ben consapevole di essere a un bivio della sua esperienza alla Juventus. Anzi: di essere a un bivio netto della sua intera carriera. Dunque, cosa fare? Partire o provare a ritagliarsi un posto in bianconero? Con il rinnovo di Chiellini, lo spazio continua a essere poco.



LA SITUAZIONE - E Demiral vuole ruolo da protagonista, cosa che alla Juve non potrà avere ancora per un po'. Per questo, il club ragiona anche in ottica plusvalenze: il turco può rappresentare un'opportunità da non sottovalutare in tempi come questi. Ha mercato, sarebbe partito pure a gennaio. Piace poi in Premier, e in particolare all'Everton (con cui potrebbe riaprirsi la pista Kean). Intanto, la prima decisione è stata presa: aspetterà l'Europeo prima di fare qualsiasi mossa. Poi valuterà l'offerta migliore.