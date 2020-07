Giorgio Chiellini va verso il recupero, mentre l'infermeria bianconera resta ancora affollata. Oltre a Khedira, ci sono anche De Sciglio, fuori fino alla seconda metà di luglio per una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, e Alex Sandro, che ha subito la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e non rientrerà prima del 10.



E Demiral? Demiral sta lavorando duramente per poter recuperare per metà luglio: domenica, spiega Tuttosport, mentre il resto della squadra aveva il giorno libero, il difensore turco ha svolto un’attività in piscina utile a migliorare la condizione fisica. E anche ieri pomeriggio si è allenato alla Continassa, insieme con un collaboratore di Sarri, provando e riprovando dribbling e tiri. Demiral confida di poter tornare in campo per Juventus-Lazio, il 20 luglio.