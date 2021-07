Ecco Merih #Demiral. Primo giorno di scuola anche per il centrale turco ◽️◾️ pic.twitter.com/W3ePV7vvXb — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 20, 2021

Il centrale turco torna a Torino dopo il brutto Europeo ed è pronto a riprendere gli allenamenti. Prima un passaggio, come tutti, al JMedical per alcuni esami, poi finalmente la ripresa sul campo. A differenza di tanti suoi compagni, però, Demiral resta in bilico. La Juve lo considera una pedina importante in campo, non un titolare in questo momento, ma soprattutto sul mercato. Il club bianconero lo valuta 40 milioni di euro e aspetta l'offerta giusta per liberarlo, garantendogli di andare altrove per avere lo spazio che alla Juve non trova e non può trovare.Ci sono Roma e soprattutto Atalanta sul turco, con Everton e Leicester sempre presenti. La Juve ha le idee chiare, così come Allegri: Demiral sarebbe il quarto centrale, ancora una volta, e per il terzo anno di fila. Troppo per i suoi gusti: ecco perché chiesto la cessione, anche con forza, salvo sbattere sul muro Juve: servono almeno 30 milioni, con una prima richiesta anche più alta. Una cifra troppo elevata secondo l'entourage del turco e secondo il momento attuale del mercato. Demiral spinge ancora per la cessione.