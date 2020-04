Un nuovo acquisto, anche se di acquisti, ufficialmente, non se ne potrebbero fare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Merih Demiral potrebbe tornare in campo entro la fine di giugno, ovvero quando scadranno i sei mesi dall'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto dopo il grave infortunio nel corso di Roma-Juve dello scorso gennaio. Sarri, che per tre mesi ha avuto un pacchetto arretrato in clamorosa emergenza con i soli Rugani, De Ligt e Bonucci a disposizione, potrebbe tornare finalmente ad avere abbondanza visto che pure Chiellini è tornato a disposizione del tecnico bianconero.In tutto questo resta il dilemma su quando ripartirà il campionato di Serie A. Nelle ultime ore sta crescendo l'ottimismo per la ripresa entro l'inizio di giugno, forse addirittura per metà maggio. La Lega e i club ne stanno ancora discutendo e oggi ci sarà l'ennesima assemblea per fare il punto su calendario e stipendi. Intanto Demiral scalda i motori e spera di esserci per la fine del campionato