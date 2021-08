La Juventus, dicevamo stasera, ha aperto definitivamente all'Atalanta per poter cedere Merih Demiral, sulla base di una formula di prestito con diritto di riscatto, per cifre che si aggirano sui 30 milioni di euro complessivamente. La trattativa sta accelerando, e secondo SportitaliaDopo Pjaca e Frabotta, quella di Demiral potrebbe essere la terza cessione della prima squadra juventina in questa sessione di mercato. Mentre pochi minuti fa è arrivata la notizia del primo acquisto: Kaio Jorge.