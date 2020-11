Ousmane Dembélé sembra vivere la stagione del riscatto in casa del Barcellona, con cui ha ritrovato la via del gol e del sorriso. La Juventus l’ha affrontato qualche settimana fa in Champions League e lo segue da ancora più tempo in sede di mercato. L’esterno francese sarà una pedina prezioso alla luce del brutto infortunio al menisco di Ansu Fati, ma nonostante questo in Spagna ritengono che non sia indispensabile per gli spagnoli. Infatti, stando a quanto riporta Sport, il Barcellona vorrebbe cederlo il più presto possibile, senza avvicinarsi alla scadenza del contratto nel 2022.