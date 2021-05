A Barcellona c’è grande fermento per la fine del campionato, lottato punto a punto con Atletico Madrid (77), Real Madrid (75) e Siviglia (71). I blaugrana, a quota 75 punti, vorrebbero regalarsi la vittoria della Liga, per poi tuffarsi sul mercato e pensare a come programmare la prossima stagione. Uno dei protagonisti della stagione è stato Osumane Dembélé, in scadenza nel 2022. Stando a quanto riporta Sport, l’esterno francese non avrebbe tra le priorità il prolungamento del contratto. In estate, dunque, potrebbe lasciare ed in passato è stato seguito dalla Juventus.