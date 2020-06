Ousmane Dembélé nome buono per la Juventus? Al momento non giungono riscontri su quanto è stato scritto in Spagna, ovvero che il francese avrebbe dato un ok di massima al trasferimento in prestito a Torino. Dembélé non ha dato l'ok alla Juve né la Juve vuole inserirlo nella trattativa per Pjanic. I bianconeri, infatti, insistono ancora per avere Arthur che però chiude la porta al trasferimento. Dembélé, secondo Sky Sport, avrebbe rifiutato un'offerta di prestito del Liverpool. Anche lui vuole restare al Nou Camp nella prossima stagione.