di CC

Se ne parla. Sempre, comunque. Perché è ormai prassi di mercato agguantare un partner di mercato e scuoterlo finché non vien fuori un'occasione. Da Arthur a De Sciglio, da Pjanic a Semedo: bianconeri e blaugrana da settimane vanno a braccetto, aspettano l'occasione giusta per formalizzare un accordo utile soprattutto alle rispettive casse. L'ultimo nome, dalla Spagna all'Italia, è stato quello di Dembelé. Sul quale, per un periodo non esattamente breve, le parti sembravano anche d'accordo.



PARLA L'AGENTE - A spegnere i facili entusiasmi del mercato ci ha pensato l'agente del francese. A L'Equipe, Sissoko non ha negato o confermato un'eventuale cessione di Ousmane alla Juventus. Si è limitato ad affermare di non aspettarsi Dembelé lontano dal Barcellona. Sa bene di quanto i fili siano sottili, difficili da intrecciare. Soprattutto, conosce alla perfezione la volontà dei bianconeri: prendere il ragazzo in prestito, senza spingersi oltre.



CONCORRENZA - Pratici vuole infatti azzerare il fattore rischio: ha paura che, dati gli infortuni e le bizze degli ultimi due anni, accontentare le cifre richieste dal Barça possa andare ben oltre il semplice azzardo. Dembelé non è argomento semplice per nessuno, ma è chiaro che il talento attiri sempre consensi: Psg e Arsenal hanno evidenziato il suo nome sul taccuino dell'estate, Liverpool e Manchester United ci stanno seriamente pensando. Altra grana che non gioca in favore della Juventus: perché i blaugrana non dovrebbero lasciar scatenare un'asta, specialmente in questo momento?