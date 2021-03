Nonostante le sconfitte, nonostante le difficoltà, nella Juve non è tutto da buttare. Anzi. La Juventus, infatti, apprezza parte del lavoro di Andrea Pirlo e le novità rispetto al passato.



Quali? Eccole, raccontate da Tuttosport: "Il finimondo sportivo non è un’ipotesi contemplata alla Continassa, perché in fondo la società ha apprezzato alcune novità introdotte da Pirlo, inclusa quella che tutti s’aspettavano dopo aver chiuso il breve interregno sarriano: riportare serenità in un gruppo in cui, a partire dai senatori, non si avvertiva quella sintonia totale tra squadra e allenatore alla base dei successi degli ultimi nove anni. Ma se a un certo punto la tranquillità diventa sinonimo di rilassatezza, se la fame non è più un sentimento condiviso, il rischio di mollare è concreto. Farlo addirittura il 21 marzo può provocare effetti particolarmente rovinosi. Meglio che Pirlo provi a cambiare la Juve prima che sia troppo tardi e che la Juve cambi lui".