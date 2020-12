1









Alex Del Piero commenta la vittoria della Juventus dagli studi di Sky Sport: "Ha ritrovato il cuore? Ce l'avevano già, sono riusciti con qualche episodio a tirarlo fuori. Ci auguriamo per la Juve che questa partita sia spartiacque per il cammino: consapevolezza che nasce dopo certe partite, dopo aver giocato così, aver messo cuore, testa, tattica e tutto il resto. Queste solo le partite che fanno la differenza. Guardate quanti giocatori in area in un cross, cose che denotano che tutti hanno in testa una cosa: giocare insieme. Fondamentale".