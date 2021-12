L'ex capitano dellaAlessandro, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla squadra bianconera alla luce della vittoria contro ile della conquista del primo posto nel girone. Ecco le sue parole: "Sembra una stagione molto particolare, che non sarà determinata da quanto fatto in. Ora la Juve dovrà recuperare i punti persi in campionato, che non sono neanche tanti, ma quelle davanti non danno segni di fermarsi facilmente. Per la Champions, come ha detto anche Allegri, ci sono le squadre inglesi, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il PSG che sono di un livello superiore. Primi o secondi, in cuor suosa che a un certo punto si fermeranno: il processo di crescita deve passare anche attraverso un anno più difficile, anche se la Champions può sempre regalare sorprese".