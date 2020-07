Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juve, commenta ai microfoni di Sky Sport l'episodio con cui la Roma ha pareggiato la partita con l'Inter a fine primo tempo. All'inizio dell'azione, che si concluderà col gol di Spinazzola, Kolarov entra in contatto con Lautaro. Per l'arbitro non è fallo ed è gol della Roma, questa invece l'analisi di Del Piero: "Per il metro di giudizio usato fino a oggi e perché è stato richiamato dal VAR, doveva dare il fallo. La dinamica dell'azione è chiara, doveva fischiare il fallo".