In collegamento con gli studi di Sky Sport, Alex Del Piero ha detto la sua anche su Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "In questo ruolo diventa più difficile per lui, la Juve spesso gioca più bassa. Abbiamo visto Morata andare incontro tante volte, ma non sono queste le caratteristiche di Paulo. Con Allegri faceva un regista avanzato, ma con molti più giocatori attorno e più propositività davanti: è proprio una situazione diversa, che non lo aiuta. Rinnovo? Dipende da tante altre cose, la situazione è complicata, non è semplice uscirne. Abbiamo visto difficoltà l'anno scorso e anche quello precedente, quando doveva andare via. Poi c'è stato Ronaldo, tanti cambiamenti che non sono favorevoli a una trattativa e a un percorso. Ora è più difficile trovare un accordo, altrimenti la questione si sarebbe già chiusa tempo fa".