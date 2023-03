Intervenuto negli studi Sky, l'ex capitano della Juve Alex Del Piero ha raccontato il suo primo gol realizzato in Champions League contro l'Eintracht.'Indossavo la 9 all’epoca perché giocavo con Baggio, era l’ultima stagione in cui i numeri erano fino a 11 in campo. Per me era tanto essere e segnare per la prima volta è stato bello, ricordo con molto affetto quel momento lì a distanza di tempo. In quella settimana era avvenuto un episodio molto triste perché era mancato un mio cugino e non c’era tanta voglia di festeggiare'.