Le parole di Alessandroal canale Twitch dellaGOL ALLA LAZIO 2012 - "La punizione? Con Andrea Pirlo sia lì che in Nazionale ci siamo sempre capiti in un attimo. Ci siamo guardati e io ho detto la tiro io, lui ha detto: certo, vai. Un momento dove senti il rispetto tra due persone, non lo dici per egoismo, lo dici perché senti delle cose, in quell'occasione è successo così. Lì Pirlo è diventato anche attore con l'arbitro e la barriera".