Dopo le voci che lo vedrebbero vicino ad un ritorno alla, ogni traccia social di Alessandroviene seguita da vicino dai tifosi bianconeri. Oggi, l'ex capitano e numero dieci della Vecchia Signora ha pubblicato sul suo account Instagram un video che ricorda uno dei suoi gol più iconici in maglia bianconera, quello di esterno al volo contro la Fiorentina, segnato il 4 dicembre 1994. Un post, quello di Del Piero, preso d'assalto dai tifosi: "Devi tornare!".- Come é noto, Alessandronei giorni scorsi ha preferito non rispondere alle voci che lo vedrebbero vicino ad un ingresso nel nuovo organigramma bianconero. Nessuna conferma, ma allo stesso tempo nessuna smentita da parte di Pinturicchio che aspetta di avere un contatto con i nuovi vertici societari, prima di prendere una decisione definitiva. nel frattempo, però, i tifosi continuano a sognare.