Non è sfuggita l'esultanza di Dusan Vlahovic, ad Alessandro Del Piero. In particolare, quella linguaccia tirata fuori nel momento di massima estasi, qualcosa di già visto quando era proprio lui a vestire la maglia della Vecchia Signora. Esultanza che Del Piero ha ripreso sui propri social, aggiungendo: "Vlahovic, impari in fretta!".