Le parole dia Sky:"Chiesa e Vlahovic sono una coppia che se la può giocare con chiunque nel calcio italiano, ma la Juve non può prescindere da tutto il resto. Questa squadra non prende gol da cinque partite, con Szczesny che si sta rivelando decisivo dopo qualche errore. Col Sassuolo è stata una bella botta, ma la squadra ha voltato pagina. Allegri è uno dei più forti in questo".