Sì, Alexpuò tornare alla. Ma no, non firmerebbe in bianco. A fare il punto della situazione, a seguito delle dimissioni dell'intero CdA, è Il Corriere dello Sport: l'ex capitano è considerato il profilo ideale come vice presidente del club anche dallo stesso "numero uno" Gianluca, ma in ballo ci sono competenze, ruolo effettivo, responsabilità e tempi. Per arrivare a una quadra, dunque, bisognerà confrontarsi a lungo.