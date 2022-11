Come racconta La Gazzetta dello Sport, le porte dellaper Alessandropotrebbero riaprirsi a breve, contestualmente con il cambio al vertice in casa bianconera. Per il quotidiano, il rientro del capitano è il sogno di tanti tifosi: "un sogno che non nasce solo dal sentimento di riconoscenza, ma anche dalla fiducia che Ale ha sempre ispirato con il suo comportamento, l’attaccamento alla maglia e un appeal dirigenziale". Ma accadrà?Oggi è legittimo - si legge - immaginare il sequel deel film, ma al momento non c'è nulla di concreto. Anche perché non si sa quale volto avrà la nuova società e quale sarà il progetto sportivo. Non è chiaro ovviamente ilche sarebbe offerto a. Al Milan, qualche anno fa, capitò a: la prima proposta fu rifiutata. Cosa che farebbe - assicura il quotidiano - anche l'ex capitano della Juve.Ma avere un peso, incidere, partecipare "fattivamente alla rinascita del club e della squadra". Alex ha ancora casa a Torino, non starà per sempre a Los Angeles.