Intervistato a, l'ex capitano della, ha parlato della situazione in casa bianconera dopo le dimissioni del CDA e del presidente, Andrea Agnelli, rispondendo anche alla domanda su un suo possibile posto in società:È stato una grande viaggio, qualsiasi notizia sulla Juve mi coinvolge e mi colpisce. Se ritorno? Non conosco i piani, nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà. Ma ho ancora casa a Torino…".