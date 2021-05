Alessandro Del Piero è una bandiera della Juventus, e per questo molti si aspettano che parli sempre in favore della Vecchia Signora. E per questo, dunque, molti tifosi bianconeri si sono indispettiti sui social sentendo Del Piero fare la seguente affermazione sul rigore che ha deciso la sfida con l'Inter: "Onestamente Perisic non fa niente: è la gamba di Cuadrado che va verso di lui. Sarebbe bello che Calvarese venisse a spiegare". Un commento che in ogni caso si inseriva in un contesto nel quale, negli studi Sky, si stavano commentando gli errori dell'arbitro da una parte e dall'altra.