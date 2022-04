6







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Come può una persona sola spostare l'attenzione di milioni di tifosi. Può, eccome se può, se parliamo di Juventus e la persona in questione è Alessandro Del Piero. Passa momentaneamente in secondo piano la partita contro il Bologna, mentre tutto il focus è sul ritorno di Pinturicchio all'Allianz Stadium, dieci anni dopo l'addio alla Vecchia Signora, da calciatore.

Appena riconosciuto, i tifosi hanno accerchiato la macchina, per le prime manifestazioni di affetto. Poi, il video dai canali ufficiali del club: "Sono contento di essere tornato".



Emozionante anche il momento della sua presentazione sugli spalti da parte dello speaker. Immediata la standing ovation dei tifosi, che hanno intonato un coro unanime: "Un capitano".



