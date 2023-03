Il 16 aprile dell’anno scorso, uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo periodo, per i tifosi bianconeri.. Di nuovo quelle braccia allargate in maniera trionfante, a riprendere il saluto all’impianto bianconero nel momento dell’addio alla Juventus da calciatore.Come già filtrato nelle ultime ore, si fa sempre più concreta la possibilità che Alessandro Del Piero possa assistere a Juventus-Hellas Verona, in programma domani sera, dalla tribuna centrale dell’Allianz Stadium.Indizio anche per il futuro? Come noto, la priorità della dirigenza bianconera resta quella di difendere il club nelle aule di tribunale. Una volta che il futuro sarà schiarito, si potrà tornare a parlare e pensare ai nomi pesanti per il board bianconero.