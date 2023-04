Di nuovo insieme, di nuovo all'Allianz Stadium.tornerà in tribuna per la gara Juventus-Inter di Coppa Italia, in scena questa sera alle 21. Dopo la presenza contro il Verona, tornato per la seconda volta in pochi mesi dopo una lunghissima lontananza, ecco una nuova apparizione. Che senza dubbio entusiasma i tifosi bianconeri, come successo quattro giorni fa. E a maggior ragione visto l'avversario: l'Inter. La sua presenza, per due volte in quattro giorni, è un segnale forte, che solo nelle prossime settimane potrà avere contorni più precisi e magari trasformare il sogno del ritorno in realtà.