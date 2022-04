Intervenuto negli studi di Sky, Alex Del Piero ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala, ormai prossimo a lasciare la Juve. Ecco il pensiero dell'ex capitano bianconero: "Un campionato come quello spagnolo lo aiuterebbe sotto tutti gli aspetti. Quello italiano già lo conosce bene. Sui campionati più fisici come in Inghilterra e Francia non so... Penso a Messi che è andato in un campionato difficile dal punto di vista fisico. In Spagna e in Italia invece farebbe molto bene".