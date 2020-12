1









Alex Del Piero come Andrea Pirlo: sarà anche lui allenatore. La FIGC in un comunicato ufficiale ha annunciato i nomi degli allievi ammessi al Corso Combinato Uefa B – Uefa A per l'abilitazione ad allenatore Uefa A, indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico.



Ecco la nota: "Il Settore Tecnico sulla base di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale ha deliberato di ammettere al corso per l'abilitazione ad ‘Allenatore Uefa A i signori: Ignazio Abate, Andrea Costa, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimmo Maccarone, Alessandro Matri, David Pizarro, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Christian Vieri".