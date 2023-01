Quella di oggi è una giornata particolare per tutto il mondo Juve, che si trova a celebrare e a rendere omaggio all'Avvocato Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio del 2003. Sono infatti trascorsi 20 anni da allora e oggi non poteva mancare l'omaggio di uno dei suoi beniamini più adorati, Alessandro Del Piero, il quale ha scelto la via dei social per r tributarlo. Pinturicchio ha scelto le stesse parole pronunciate da Agnelli qualche anno prima della sua scomparsa.“Mi emoziono perfino quando leggo in qualche titolo di giornale la lettera J. Penso subito alla Juve”. Gianni Agnelli.