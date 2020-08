La bandiera bianconera, in videochiamata con gli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulle parole di Pavel Nedved nel pre-partita di: "Mi è piaciuto Nedved quando ha scaricato le pressioni dall'allenatore perché oggi ce n’è tanta. Ha fatto una cosa furba: dice 'siamo tutti sulla stessa barca', sottolineando che la stessa situazione la vivono sia giocatori che dirigenti. Sarri ha avuto poco tempo per lavorare, per imprimere il suo credo calcistico, dovuta anche alla pausa. Poi si inserisce in una squadra diversa dalle altre".