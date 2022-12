Come racconta Gazzetta,ha chiuso a chiave la pagina degli scontri con la vecchia dirigenza. Il tempo ha sparso balsamo sulla ferita, ma adesso Del Piero è in una situazione di forza nei confronti della Juve a prescindere dal suo viscerale amore per quei colori: per prendere in seria considerazione l’idea di tornare in società aspetta di essere chiamato privatamente e di essere informato sul progetto e sul ruolo che dovrà ricoprire. Un ruolo importante, attivo, operativo e non coreografico.