Del Piero, a Sky Sport, ha parlato dei cambi di Allegri. ​"Credo che la Juve di quest’anno abbia avuto poca consistenza - le sue parole -, non ha mai fatto quelle vittorie consecutive che ti danno consapevolezza e spinta in campionato: è successo gli altri anni e quest’anno è successo all’inter. Per tanti motivi con i continui stop con la Champions che è diventata sperrtale, ci sono state una serie di questioni che ha fatto crescere delle tensioni e i giocatori si vedeva che fatcavano. Questa penso sia la prima cosa che Allegri vorrà cambiare, la Juve di Allegri poteva subire 60 minuti ma poi sbloccava la partita e faceva 3 gol".