Alessandroha parlato ai microfoni de La Stampa.– "È incredibile che una società come la Juventus debba vivere questi alti e bassi. Sono iniziati con la Serie B, ma poi ci sono stati 9 scudetti di fila. Ma non è come nel 2006, non riguarda il team, ma la gente, perché è un’accusa sulle persone, sul presidente e sui componenti del Cda".– "Sono scioccato. Per commentare in maniera articolata dovrei conoscere meglio la situazione, ma è una cosa triste perché sono tutti amici, da Agnelli a Nedved. Abbiamo condiviso cose belle, li ho visti anche di recente".– "Ho passato vent’anni alla Juventus e il legame con i tifosi è profondo. Qualsiasi notizia sul club mi coinvolge".– "Nessuno mi ha chiamato: non conosco il piano ma conosco bene il club. A Torino ho ancora casa".