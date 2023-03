Come racconta Tuttosport, la gara di domani sera sarà anche l’occasione per vedere tante persone da tutta Italia e da tutto il mondo sugli spalti, grazie alla giornata dedicata agli Official Fan Club. Degli oltre 550 Juventus Club ufficiali ci saranno delegazioni provenienti da Canada (Toronto), Usa (Dallas e Silicon Valley), ma anche Los Angeles, che può preannunciare la presenza a sorpresa di Alex), Messico, Cina (Qingdao), Macao e Hong Kong. Nelle aree Premium del tempio bianconero saranno presenti quattro concorrenti di MasterChef 12 che, in collaborazione con gli chef del ristorante "Da Vittorio", realizzeranno quattro piatti ideati per la serata.