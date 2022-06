Alessandro Del Piero, insieme alla sua famiglia, si trova in Italia in questi giorni. A raccontare la sua serata milanese di ieri è Tuttosport: "Alessandro Del Piero ha portato fortuna all’Olimpia Milano, che ieri ha conquistato lo scudetto numero 29 della sua gloriosa e unica storia. L’ex capitano bianconero era in prima fila al Forum di Assago, non lontano dal patron Giorgio Armani , a rendere ancora più scintillante il parterre di stelle e personalità lì per assistere a Gara 6 della finale tra la squadra di Ettore Messina e la Virtus Bologna. Del Piero ha abbracciato Adriano Galliani , ad del Monza e per anni avversario con il Milan".