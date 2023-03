Dagli studi di Sky Sport, le parole di Alessandro Del Piero sulla gara tra Friburgo e Juventus: "Credo che la Juve deve vincere di squadra, va in un posto dove non dico che pensi di aver già vinto dopo aver meritato all’andata, ma in Germania ci sono squadre come il Friburgo che hanno una loro identità. E in casa lo dimostrano ancora meglio.. Il passaggio del turno per la Juve potrebbe essere molto importante a livello morale, ma se lo devono andare a conquistare".