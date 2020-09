L'affare attaccante, con nomi come Suarez, Dzeko, Cavani e Morata che circolano in orbita Juve, ma non solo. Il mercato bianconero, infatti, si muove anche con colpi e cessioni legate ad Under 23 e Primavera. Tra questi c'è Mattia Del Favero, portiere rientrato dal prestito al Piacenza, che nel giugno scorso ha rinnovato con la Juve fino al 2002. Il classe ’98, secondo quanto raccolto ieri da IlBianconero.com, è entrato nel mirino del Pescara e i due club oggi hanno chiuso l’operazione: sarà prestito con diritto di riscatto.