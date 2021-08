Pronto alla cessione,. Il portiere della Juventus sarà infatti prestato al Cosenza, fresco di riammissione in Serie B, con la formula della cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto. I bianconeri non hanno però intenzione di perdere di vista il giocatore: dopo aver concordato l'affare, hanno deciso di inserire un contro riscatto così da mantenere il controllo sul giocatore. Che va via e va a giocare. Lo attende una stagione da protagonista in Serie B. Per crescere.