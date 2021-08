C’è di nuovo Axel Witsel nel mirino della Juventus, come nell’agosto 2016. Il 32enne centrocampista del Borussia Dortmund è tornato come sostituto di Weston McKennie, che piace a Everton, Aston Villa e West Ham. Dopo le idee di scambio valutate con il Tottenham, ecco la vecchia idea: un affare non ancora chiuso, ma dai salotti del mercato filtra ottimismo. Il tempo stringe perché martedì chiude il mercato. Proprio il 31 agosto, come 5 anni fa quando - ricorda Tuttosport - "il nazionale belga, ai tempi di proprietà dello Zenit, raggiunse Torino per le visite mediche, parlò con Allegri e trascorse le ultime 24 ore di trattative nella sede bianconera in attesa del via libera dei russi, che però non arrivò mai a causa di un intoppo nella ricerca del sostituto. Così Witsel e la Juventus si salutarono con un arrivederci a gennaio 2017".