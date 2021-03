Il caos del giorno dopo. La Juventus si trova nel momento più complicato della stagione: prima l’eliminazione dalla Champions League, poi, a due partire di distanza, la sconfitta contro il Benevento, un macigno per la corsa scudetto. L’edizione odierna de La Repubblica ha riporta un retroscena di spogliatoio riguardante Pirlo: “Potrebbe, anzi dovrebbe: trovare la chiave d’accesso ai suoi uomini è una prerogativa dei tecnici più preparati, ma Pirlo non ha una connessione particolarmente efficace con la squadra, come del resto non l’aveva Sarri”.