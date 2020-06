Sono arrivate le firme. Felix Correia è di fatto un giocatore della Juventus: il giovane portoghese, in arrivo dal Manchester City, ha firmato il suo contratto, lo legherà ai bianconeri per i prossimi tre anni. Opposto il percorso di Pablo Moreno: l'ormai ex attaccante della Primavera di Zauli lascia Torino e abbraccia la sua nuova avventura in Inghilterra, alle dipendenze di Pep Guardiola e verosimilmente della formazione riserve dei Citizens. Tutto chiuso, definito in queste ultimissime ore: mancano gli annunci ufficiali, che possono arrivare già in giornata. Un altro scambio a buon fine, in queste frenetiche ore di pazzo mercato.