Come racconta La Gazzetta dello Sport, al netto di sviluppi di mercato, a oggi Rovella ha più esperienza e la capacità di recuperare palloni che Allegri non può non gradire. Probabile rimanga in rosa. Anche a gennaio c'era stato un tentativo per riportarlo subito alla base, ma il contratto firmato tra le parti prevedeva la cessione a titolo temporaneo al Genoa fino al 30 giugno 2022, mentre il club juventino ha sottoscritto con lo stesso giocatore un accordo fino al 2024.