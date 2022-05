Sul gong della finestra di mercato invernale, la Juventus è riuscita a piazzare Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese era ormai fuori dal progetto tecnico di Allegri, a causa dei problemi fisici che lo hanno accompagnato dall'inizio dell'anno, e non solo. Un prestito secco ai Rangers, che non sembrerebbero intenzionati a provare un affondo per un acquisto a titolo definitivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in estate il gallese tornerà a Torino, in attesa di nuova destinazione.