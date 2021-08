, difensore cresciuto molto nella scorsa stagione con Andrea Pirlo, è finito nel mirino di molti club italiani. Il suo futuro potrebbe però essere ancora in bianconero: la cessione di Demiral all'Atalanta, infatti, ha bloccato il mercato in uscita tra i difensori della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito da La gazzetta dello Sport, il romenoper la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli, ed è ormai quasi certo di giocarsi il ruolo di quarto centrale con Daniele Rugani. Inoltre, come ha dimostrato in alcuni spezzoni nella scorsa stagione,